«كابيتال إكسبيرينس» تفتتح أول مكتب في دبي لتعزيز القطاع السياحي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «كابيتال إكسبيرينس»، التابعة لشركة «سياحة 365»، المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن افتتاح أول مكتب لها في دبي، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز فرص التواصل مع مجموعة واسعة من الشركاء والمتعاملين والجهات المعنية في القطاع.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مكتب الشركة الجديد في دبي سيسهم بلعب دور محوري على مستوى عملياتها وخدماتها، حيث ستعمل على تزويد الشركاء والمتعاملين بمجموعة من العروض الحصرية في دولة الإمارات، التي تشمل تجارب سياحية نوعية لزوار مختلف الوجهات، كما ستعمل الشركة على التعاون مع الأطراف المعنية على مستوى إمارات الدولة، وتوقيع شراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات والفنادق، كما يهدف افتتاح المكتب الجديد في دبي إلى توفير عروضٍ قيّمة للشركاء المحليين والدوليين ومشغلي الرحلات، مع تصميم باقات متنوعة من الخدمات والحلول المتميزة للقطاع.

وأوضح البيان أن عمل المكتب ينسجم مع أهداف شركة «سياحة 365»، المتمثلة في تعزيز أداء القطاع السياحي بأبوظبي، واستقطاب المزيد من السياح، ما ينعكس بالتالي على القطاع من خلال تمديد فترات إقامتهم في دولة الإمارات.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة «سياحة 365»، رولا جوني: «يُؤكد افتتاح مكتبنا في دبي على توجهاتنا الاستراتيجية بالتركيز على القطاع السياحي في دولة الإمارات، وفي ضوء تنوع الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أبوظبي والوجهات السياحية التي توفرها، تُقدم شركة (سياحة 365)، تجارب سفر مثالية لجميع السياح الراغبين في تمديد إقامتهم بالدولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تُقدمه أبوظبي من عروض، حيث نسعى من خلال افتتاح مكتب (كابيتال إكسبيرينس) في دبي إلى تزويد المتعاملين بحلول سياحية مُتكاملة وشاملة تغطي مختلف مناطق وإمارات الدولة».

وكانت «أدنيك» أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن إطلاق شركة «سياحة 365» بهدف تزويد السياح القادمين إلى أبوظبي بمجموعة من تجارب السفر، وتعزيز مكانة الإمارة في قطاع السياحة الأوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي على حد سواء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news