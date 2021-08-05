طيران الإمارات ترحب بقرار إضافة الإمارات إلى قائمة العنبر البريطانية للسفر الدولي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رحبت طيران الإمارات بقرار إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العنبر البريطانية للسفر الدولي.

ورحب متحدث باسم طيران الإمارات بقرار إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العنبر البريطانية للسفر الدولي، واوضح أن القرار يعكس الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها المملكة المتحدة ودولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف، "يتميز برنامج التطعيم في دولة الإمارات بأنه واحد من أنجح برامج التطعيم على مستوى العالم، فقد تلقّى أكثر من 79% من السكان جرعة واحدة، وأكثر من 71% تم تطعيمهم بالكامل. ونظراً لانخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس في الدولة، والاختبارات المكثفة في مطار دبي الدولي، وإجراءات الصحة والسلامة المعزّزة المتّبعة على رحلات الركاب، فإننا نأمل أن نرى دولة الإمارات تنتقل إلى القائمة الخضراء قريباً".

وتابع، "لقد عملنا بالتعاون الوثيق مع شركاء في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات كوفيد-19 أو معلومات التطعيم، وسوف نواصل العمل مع حكومة المملكة المتحدة لاستئناف حركة السفر الاعتيادية بأمان".

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