2.25 مليار درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» النصفية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات: 613.4 مليون دولار (2.25 مليار درهم)، مقارنة مع 675.9 مليون دولار (2.48 مليار درهم) في النصف الأول من عام 2020.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الضريبة، 67.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 131.9 مليون دولار في النصف الأول من 2020.

وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 498.5 مليون دولار، مقارنة مع 432.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وبلغت الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين نحو 70.8% مقارنة مع 62.6% بنهاية عام 2020، وزادت السيولة المتاحة إلى 4.1 مليارات دولار (15 مليار درهم)، مقابل 2.7 مليار دولار (28.2 مليار درهم) بنهاية عام 2020.

وتم رفع تصنيف الأفق الائتماني للشركة إلى «مستقر» من قبل وكالتَي «موديز» و«فيتش». والتزمت الشركة بشراء 26 طائرة وبيع 27 طائرة.

وتم استرداد نحو 456 مليون دولار من ديون القسيمة المرتفعة، في مارس 2021، والإعلان عن استرداد مبكر لمبلغ إضافي قيمته 1.25 مليار دولار في أغسطس 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2021، اعتماداً قوياً للتكنولوجيا الجديدة والطائرات ذات البدن الضيق الموفرة للوقود، والبيئة القوية لمبيعات أصول الطائرات، لقد قدمنا طلبية مباشرة لشركة (بوينغ) لما يصل إلى 15 طائرة من طراز (737-8 ماكس) لتلبية متطلبات عملائنا لتحديث أساطيلهم».

وأضاف: «يستمر التعافي في الطلب على النقل الجوي للركاب على نحو جيد، لكنه غير متساوٍ في جميع المناطق وجميع أنواع الطائرات، حيث لاتزال الطبيعة غير المتكافئة لانتشار اللقاح جغرافياً وظهور المتحورات الفيروسية، تمثل عائقاً أمام العودة المتوقعة إلى الحياة الطبيعية الكاملة، لذلك فنحن نحافظ على حذرنا على الرغم من تفاؤلنا، كما لاتزال ميزانيتنا العمومية قوية مع مستويات عالية من كفاية رأس المال، ومستويات استثنائية من السيولة المتاحة».

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