"تابي" تجمع 50 مليون دولار من تسويق أسهم فئة "بي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة "تابي" للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بأنها جمعت 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم) في جولة لتسويق أسهمها من الفئة (بي) بقيمة 300 مليون دولار (تقييم ما بعد المال)، حسبما أعلنت الشركة امس، ما يجعل "تابي" واحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقود هذه الجولة، شركتي "جلوبال فاوندرز كابيتال"، و"اس تي في"، بمشاركة من "ديليفري هيرو"، "سي سي ايه في" والمستثمرون الحاليون، بما في ذلك شركات: "اربر فينشرز" و"مبادلة للاستثمار" و"رائد للاستثمار" و"جلوبال للاستثمار"، و"ام اس ايه كابيتال" و"فينتشر سوق"، و"اوتلايرز في سي"، و"جيمكو"، و"اتش او في كابيتال".

وتعتبر هذه الجولة، أول استثمار في التكنولوجيا المالية في المنطقة، بواسطة شركة "ديليفري هيرو". وتأتي بعد شهر من جمع شركة "تابي" 50 مليون دولار لتمويل الديون ورفع إجمالي رأس المال (الاسهم والديون) إلى أكثر من 130 مليون دولار.

وتقدم "تابي"، التي أسسها قبل عامين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، حسام عرب، حلول "الشراء الآن والدفع لاحقًا" لتجار التجزئة، ما يمكّن عملائها من التسوق في متاجرها عبر الإنترنت أو متاجر البيع بالتجزئة، على أقساط بدون فوائد.

ويمكن لتجار التجزئة، دمج هذا الخيار بسهولة، فيما يسمى بصفحات "التفقد الخاصة" بهم باستخدام المكونات الإضافية وواجهات برمجة التطبيقات. وأكدت الشركة في بيان أمس، أن "تطبيق (تابي) للمستهلكين يستخدمه أكثر من 400 ألف متسوق نشط"، مضيفة أنه يشهد يومياً 3000 تنزيل. وتعمل "تابي" حاليا مع أكثر من 2000 شريك بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل "اديداس" و"ايكيا" و"شين" و"فوقا كلوسيت" ومجموعات البيع بالتجزئة مثل مجموعة شلهوب، ومجموعة الفطيم ومجموعة لاندمارك ومجموعة ابيرال.

وقال حسام عرب، إنه "مع توحيد اللاعبين العالميين مساحة حلول (الشراء الآن والدفع لاحقا) لتشمل الشرق الاوسط، نفخر في (تابي) بمواصلة بناء هذه الشركة المحلية والعمل مع مستثمرين يقدرون قيمتها. وسيمكننا هذا الاستثمار من تقديم تجربة تسوق أكثر مردوداً وذات صلة وثيقة بالمستهلكين وتجار التجزئة الإقليميين".

وأضاف الشريك بشركة "اس تي في"، أحمد الشمري: "بما أنه من المتوقع أن ينمو سوق (الشراء الآن والدفع لاحقا) العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 30٪ تقريبًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإننا نقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستنمو أسرع بمرتين على الأقل، مع تسارعها بالتحول السريع إلى تقنية الدفع بدون تلامس، ونمو التجارة الإلكترونية، والوصول إلى التسهيلات الائتمانية".

وتابع: "ذلك يعكس إيماننا القوي بأن (تابي) أصبحت شركة رائدة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها ستستمر في دفع نمو سوق (الشراء الآن والدفع لاحقا) في جميع أنحاء المنطقة، من خلال تمكين المشترين والتجار على حد سواء".

وقال النائب الأول لرئيس شركة "إستراتيجي ديليفري هيرو"، مارك فينيما: "إننا في (ديليفري هيرو) نؤمن بقوة بريادة الأعمال. نحن متحمسون للاستثمار في (تابي) كأول استثمار لنا في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لشركة (هيرو ديليفري)، ونرى إمكانات كبيرة في (تابي) لدفع الصناعة إلى الأمام ونفخر بدعم الشركة في رحلة نموها".

وتخطط الشركة الناشئة لاستغلال هذا الاستثمار لخدمة الطلب المتزايد على منتجاتها في المنطقة، خصوصاً في المملكه العربية السعودية.

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