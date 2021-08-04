ويز إير أبوظبي تواصل توسيع شبكة رحلاتها وتضيف وجهتين جديدتين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكتها، حيث ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى تيرانا عاصمة ألبانيا بدءاً من 11 سبتمبر 2021، وإلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اعتباراً من 3 أكتوبر ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 31 وجهة.

ومن المقرر أن تسيّر "ويز إير أبوظبي" رحلتين أسبوعياً للوجهتين، يومي السبت والثلاثاء إلى تيرانا، ويومي الأحد والأربعاء إلى سراييفو. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهم إماراتي*، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

تتمتع تيرانا النابضة بالحياة، بمناخ متوسطي معتدل تقع بجوار سلسلة من الجبال الشاسعة والجميلة، وتمتلك المدينة إرث تاريخي غني بالثقافة والتاريخ والهندسة المعمارية التي تبهر ضيوفها، في حين تعتبر سراييفو مدينة مرنة مفعمة بالثقافة والأهمية التاريخية، وأصبحت بطبيعة الحال بوتقة تنصهر فيها العادات الدينية وفنون الطهي المميزة. ويمكن للزوار استكشاف أجواء المدينة من خلال العديد من الشوارع والأسواق في جميع أنحاء المدينة.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "نحرص على مواصلة العمل لإضافة المزيد من الوجهات المتنوعة بثقافاتها وبيئاتها، وهذا ما نسعى إليه من خلال الوجهتين تيرانا وسراييفو الجديدتين التي قمنا بإضافتهما إلى شبكة خطوطنا الجوية، إذ تتمتعان بالطبيعة الساحرة المتربعة وسط الجبال الشاهقة، إلى جانب الحضارة والثقافة المتميزة لكل منهما".

وتابع فان شايك: "تمثل التزامنا عند انطلاقنا في مطلع العام الجاري بالتوسع السريع لشبكتنا بالإضافة إلى توفير رحلات سفر مجدية ومنخفضة التكلفة للمقيمين في دولة الإمارات والسائحين الوافدين إليها، ونفخر اليوم أننا نسيّر أسطولنا إلى 31 وجهة مختلفة، ونؤكد على مواصلة العمل على توسيع شبكة خطوطنا الجوية والترحيب بالمزيد من المسافرين على متن طائراتنا".

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وطبّقت الشركة إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة. للاطلاع على الإجراءات يرجى مشاهدة الفيديو من خلال الضغط على الرابط هنا.

ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط "ويز إير أبوظبي" بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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