شراكة «إنترلاين» بين «طيران الإمارات» و«إيرومار» المكسيكية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم





أعلنت شركتا «طيران الإمارات» والخطوط المكسيكية «إيرومار» عن دخولهما في شراكة «إنترلاين» ستوفر اتصالاً سلساً للمتعاملين معهما بين وجهات في المكسيك والولايات المتحدة عبر «مكسيكو سيتي» ومختلف محطات شبكة «طيران الإمارات» العالمية.

وسيتمكن متعاملو «طيران الإمارات» بموجب هذه الشراكة من حجز تذاكر السفر من 12 وجهة في المكسيك والولايات المتحدة وإليهما مشمولة باتفاقية «إنترلاين» عبر مكسيكو سيتي، والالتحاق بخدمة الناقلة «ئي كيه 255/ 256» بين مكسيكو سيتي وبرشلونة ودبي، والسفر بعد ذلك عبر شبكة «طيران الإمارات» التي تغطي أكثر من 120 مدينة في أنحاء العالم.

كما تتيح الاتفاقية للمتعاملين الراحة في حجز رحلاتهم بالكامل، بتذكرة واحدة مع سياسة الأمتعة وشروط الأسعار الموحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع (إيرومار)، ذلك أن شبكتها للرحلات الجوية الإقليمية، ستتيح لنا ربط عدد كبير من المسافرين من مدن المكسيك وتكساس بالولايات المتحدة مع شبكتنا العالمية عبر مكسيكو سيتي وبرشلونة ودبي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لاستراتيجية الشبكة والتحالفات في «إيرومار» فابريسيو كوجاك: «نفخر بشراكتنا مع طيران الإمارات، الشهيرة عالمياً بتميزها في الخدمة ومركز دبي الذي لا مثيل له. ونحن نرى في هذه الاتفاقية شهادة على معايير الجودة العالية لشركتنا، حيث أنها ستعزز شبكتنا وتحالفاتنا، التي تشمل العديد من الناقلات الدولية الرائدة التي تخدم المكسيك».



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