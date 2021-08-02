«مبادلة للبترول»: 25% خفضاً في انبعاثات الغازات خلال 3 سنوات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نشرت شركة مبادلة للبترول، أمس، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2020، الذي يوضح بالتفصيل نهج الشركة، وتأثيرها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر محفظة أصولها.

وسجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 25% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على مدى السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لاستراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مزوداً مسؤولاً وطويل الأجل للطاقة وبأسعار معقولة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها «مبادلة للبترول» لتواكب طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها في التعامل مع القضايا الحرجة المتعلقة بتغير المناخ.

كما يعرض التقرير إطار عمل الاستدامة لشركة مبادلة للبترول، الذي يوضح بالتفصيل كيف تسهم قيم الشركة في تشكيل تركيزها على ثلاثة مجالات مترابطة، هي: الشغف ببناء الإنسان، والالتزام بإحداث تأثير بيئي إيجابي، وخلق القيمة والمرونة المالية للجهة المالكة شركة مبادلة للاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، منصور محمد آل حامد: «يشكل مفهوم الاستدامة ركيزة أساسية في نهج مبادلة للبترول، وهو ما ظهر أثره عندما واجه العالم تحديات غير مسبوقة في عام 2020، جرّاء تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث لعبت قيمنا وتركيزنا المؤسسي على الاستدامة دوراً حاسماً في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات، ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي نحققه في مجالات التركيز الرئيسة، مثل الانبعاثات وخفض بصمتنا البيئية، مع دعم جهود تحوّل الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون، من خلال الحفاظ على محفظة أصول تعتمد بشكل أكبر على الغاز في 10 دول على مستوى العالم، وبالإضافة إلى ذلك سنحافظ على التزامنا بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا، والاستمرار بإدارة أعمالنا بمسؤولية، وتعزيز أولوياتنا للحفاظ على أعلى أداء في مستوى الصحة والسلامة، انطلاقاً من إيماننا بأن الالتزام بالاستدامة يظل عاملاً محورياً لمستقبل أعمالنا».

وأشار التقرير، إلى تسجيل الشركة أكثر من 5.7 ملايين ساعة عمل، من دون تسجيل أي إصابات ناجمة عن العمل، و «صفر» وفيات منذ تأسيس الشركة، مدفوعاً بالالتزام الراسخ للشركة للحفاظ على بيئة عمل آمنة، لافتاً إلى أن 62% من محفظة الأصول، تتكون من الغاز جزءاً من الالتزام بدعم تحول الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون.

ولفت إلى تسجيل الشركة «صفر» حوادث تسرب نفطي، بما يزيد على برميل واحد، من خلال نهج صارم للعمليات يركز على منع الأنشطة غير الآمنة وغير المستدامة.

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