«أليو هيدروفارمز» لإنتاج الأعلاف تدشن أول استثماراتها في «حُرّة حمرية الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، بأن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة مع شركة «أليو هيدروفارمز» Aliyo Hydrofarms المتخصصة في إنتاج الأعلاف، خلال فعاليات الدورة 26 من معرض «غلفود 2021»، توجت بإطلاق الشركة للمرحلة الأولى من استثمارها في «مجمع الشارقة للأغذية» التابع لـ«حمرية الشارقة»، تمهيداً للتوسع في خدمة المتعاملين في السوقين المحلية والعالمية، وذلك مع تدشينها لمستودعين بمساحة إجمالية تصل إلى 12 ألف قدم مربعة وتبلغ قيمة استثماراتها نحو تسعة ملايين درهم، وبطاقة إنتاجية يومية تقدر بنحو 10 أطنان من العلف العضوي.

ودشن مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، سعود سالم المزروعي، مستودعي الشركة، واطلع على منتجات الشركة والحلول المبتكرة التي تقدمها، من خلال تطبيق تقنيات متطورة للزراعة المائية.

وتعتبر «أليو هيدروفارمز» أول شركة في الدولة تطبق مفهوماً مبتكراً باستخدام أحدث التقنيات، لإنتاج وزراعة العلف العضوي للماشية في المزارع المائية.

استقطاب الشركات

وقال المزروعي إن استقطاب الشركات العالمية ذات الاختصاصات الابتكارية، للتواجد في الشارقة واتخاذها مركزاً لعملياتها في أسواق المنطقة، يتصدر أولويات اهتمامات الهيئة، لافتاً إلى أن هذا الحرص ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً للصناعات النوعية، ودعم خطط التنوع الاقتصادي في الإمارة، عبر توفير أفضل الخدمات للمستثمرين بما يعزز استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات متنوعة.

وأشار المزروعي إلى أن استثمار شركة «أليو هيدروفارمز» في حُرة الحمرية، يُعد قيمة مضافة لقطاع الثروة الحيوانية على مستوى إمارة الشارقة والدولة عموماً، كونه سيلبي حاجة مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف بطريقة مستدامة، من خلال توفير أعلاف خضراء عالية الجودة للمزارعين، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء.

وأكد أن «مجمع الشارقة للأغذية» يشهد نمواً ملحوظاً في استقطابه لأهم الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الغذائية التي تختار الاستثمار على أرضه، لما يقدمه من تسهيلات نوعية، وقاعدة أعمال متكاملة، وبنية تحتية وحوافز استثمارية تلبي تطلعات الشركات في بناء حضور قوي ضمن القطاع العالمي للأغذية، مشيراً إلى أن المجمع يضم نحو 1700 شركة، ويعد أول وأكبر مدينة متكاملة لصناعة وتجارة المواد الغذائية وإعادة تعبئتها وتغليفها على مستوى الدولة والمنطقة، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة.

مزايا تنافسية

من جانبها، قالت المدير العام لشركة «أليو هيدروفارمز»، تارانوم مالك، إن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لإقامة المشروع الجديد جاء لما تقدمه من مناخ استثماري مميز ومشجع للمستثمرين، وما تمتلكه من مقومات تلبي تطلعات الشركة، وتخدم أهدافها وخططها الاستراتيجية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة لخدمة المتعاملين محلياً وعالمياً.

وأوضحت تارانوم أن الشركة تعمل وفق استراتيجيات هادفة تركز على تقليص انبعاثات الكربون إلى أكبر قدر ممكن، فضلاً عن خفض استهلاك الطاقة، من خلال إنتاج أعلاف عن طريق الزراعة المائية ذات محتوى غذائي محسن، وهي تعتبر بديلاً أفضل عن الأعلاف الصناعية، ما يسهم في تقليل تكاليف التغذية للمواشي بنسبة تراوح بين 20 و45%.

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