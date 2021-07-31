«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» إلى 219 محطة دولية في ذروة الصيف

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، لتصل إلى 219 وجهة، منها 124 وجهة لـ«طيران الإمارات» و95 لـ«فلاي دبي».

واستعادت «طيران الإمارات» نحو 60% من أعداد الرحلات، بنسبة 90% من شبكة وجهاتها، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، فيما استأنفت «فلاي دبي» خدماتها إلى 50 دولة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا، وشبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط.

ارتفاع متواصل

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، التي تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات، ووفقاً للبيانات يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكتَي الشركتين حالياً 219 وجهة، منها 124 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و95 لـ«فلاي دبي».

«طيران الإمارات»

وأكدت «طيران الإمارات» أنها استعادت نحو 60% من أعداد الرحلات، وشغّلت رحلات إضافية إلى بعض الوجهات، متوقعة نمواً في الطلب على دبي في الربع الأخير من العام، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي». وذكرت الشركة أنها تعمل الآن في 124 وجهة ركاب (مقارنة بـ143 وجهة قبل الجائحة)، كما تشغّل طائرات «A380» إلى 18 مدينة مع 129 رحلة أسبوعية على متن 30 طائرة.

وخلال يوليو 2021، استأنفت «طيران الإمارات» تشغيل رحلاتها إلى كل من: نيس، مكسيكو سيتي، بوكيت، ليون، موريشيوس، ومالطا، فضلاً عن خدمتها الجديدة إلى ميامي بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، ستصل بشبكتها في الولايات المتحدة إلى 12 وجهة وأكثر من 70 رحلة أسبوعياً.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها عملت على إعادة اتصال أوسع من خلال شركائها في الرمز المشترك، ما أتاح لمتعامليها الوصول والاتصال من نقاط «طيران الإمارات» إلى أكثر من 500 مدينة أخرى، عبر الأميركتين وإفريقيا وأوروبا وآسيا.

«فلاي دبي»

إلى ذلك، وصل إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة «فلاي دبي»، إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة ضمن شبكتها العالمية، وأعلنت «فلاي دبي» عن تعزيز شبكة وجهاتها في العالم، من خلال تشغيل رحلات «مطار سوهاج الدولي» المصري، اعتباراً من 25 يوليو، إضافة إلى خدمة «مطار سالزبورغ الدولي» النمساوي اعتباراً من 15 يوليو، كما أعلنت عن استئناف عملياتها إلى «مطار نابولي الإيطالي» اعتباراً من 31 يوليو، كما تبدأ «فلاي دبي» رحلاتها إلى العاصمة التركية أنقرة من 29 يوليو بواقع رحلتين أسبوعياً.

وأعلنت «فلاي دبي» كذلك إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً إلى «مطار هرجيسا إيغال الدولي» في الصومال، اعتباراً من 10 أغسطس الجاري، وبذلك يرتفع عدد الوجهات في شبكة رحلات الناقلة في إفريقيا إلى 12 نقطة في تسع دول، بما في ذلك مطار سوهاج الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، في وقت سابق من الصيف الحالي.

وأكدت «فلاي دبي» أنها ستصبح أول شركة طيران تعمل إلى هرجيسا من دبي، في وقت تواصل فتح الأسواق غير المخدومة وتوسيع شبكتها في إفريقيا، كما تخطط الناقلة لإعادة إطلاق عملياتها إلى أوغندا في الأسابيع القليلة المقبلة.

«طيران الإمارات» تقدّم تذاكر مجانية لـ «إكسبو 2020 دبي»

كشفت شركة «طيران الإمارات» أنها ستقدم تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، لجميع المسافرين على متن رحلات الناقلة إلى دبي، في الفترة بين الأول من أكتوبر المقبل و31 مارس 2022.

وأوضحت الشركة على موقعها الشبكي أنه يمكن أيضاً لركاب رحلات «الترانزيت» على متن رحلاتها، الحصول على تذكرة مجانية لحضور الحدث الدولي، إذا كانت مدة انتظارهم في الإمارة أكثر من ست ساعات.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها ستمنح كل فرد من المسافرين على متن رحلاتها إلى دبي، بين الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى «إكسبو 2020 دبي» في أي يوم يختاره المسافر.

ودعت الناقلة المسافرين على متن رحلاتها خلال فترة فعاليات الحدث، إلى الحصول على البطاقة المجانية، عبر إدخال تفاصيل كل مسافر عبر رابط خاص على موقعها الإلكتروني، ليتم إرسال البطاقات بالبريد الإلكتروني.

وفي ما يتعلق بالبطاقات المفقودة للدخول ليوم واحد للمعرض، قالت «طيران الإمارات» إنه يمكن للمسافر إدخال مرجع الحجز أو رقم تذكرة السفر من جديد، لتتم إعادة إرسال البطاقة على عنوان البريد الإلكتروني الذي قُدّم في الأصل.

وسيقام «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ليصبح أول «إكسبو» دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر تاريخ الحدث الدولي، وسيرحب المعرض بالزوّار من أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد، وفي احتفال بالإبداع والابتكار والثقافة والتقدم البشري على مدى ستة أشهر.

شراكة موسعة

توفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات»، للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 200 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان، وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

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