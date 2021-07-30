«سياحة 365» تجتمع مع كبار شركائها في أوروبا لتسويق السياحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقدت شركة «سياحة 365»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، سلسلة من الاجتماعات مع كبار شركائها على مستوى أسواق أوروبا السياحية، بهدف تسليط الضوء على مكانة أبوظبي، كوجهة سياحية عالمية، وفي إطار مساعي الشركة الرامية إلى تقديم فرص نوعية للسيّاح الأوروبيين القادمين إلى أبوظبي.

وجرى انعقاد الاجتماعات خلال جولة للشركة في عدد من الدول الأوروبية، مثل بولندا وألمانيا والتشيك، عملت من خلالها على التعريف بالتجارب السياحية المتوافرة لزوّار أبوظبي، والتي تقدمها شركتاها التابعتان «كابيتال إكسبيرينس»، المتخصصة بإدارة الوجهات، و«كابيتال للسفر»، التي تركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر وتنظيم الرحلات. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري: «نحرص من خلال شركة (سياحة 365) على الاضطلاع بدور محوري، يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستسهم علاقاتنا مع الأسواق الأوروبية في تطور قطاع السياحة بدولة الإمارات والمنطقة، ودعم جهود الشركة في تحقيق خططها الاستراتيجية المرتبطة بهذا التوجه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news