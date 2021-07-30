‏«المركزي» يبقي «سعر الأساس» عند 15 نقطة أساس

المصدر: أبوظبي ■ وام

قرر مصرف الإمارات المركزي إبقاء «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 15 نقطة أساس، اعتباراً من أمس. ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحديد سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ15 نقطة أساس. كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. وسيتم ربط سعر الأساس، الذي يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الفيدرالي الأميركي»، اعتباراً من أمس. ويأتي ذلك بعد إعلان «الفيدرالي الأميركي» باستبدال الأسعار المطبقة على سعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة، وسعر الفائدة على الاحتياطات الإلزامية بسعر موحد اعتباراً من أمس، مع العلم أن سعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة هو الذي كان يحدد سعر الأساس للمصرف المركزي سابقاً.

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