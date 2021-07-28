"اتصالات ديجيتال" تطلق منصة سحابية للسجلات الطبية الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات ديجيتال" عن إطلاق منصة سحابية للسجلات الطبية الإلكترونية والتي تعد من أهم الحلول الداعمة لمؤسسات الرعاية الصحية بهدف مشاركة البيانات في الوقت المباشر في مختلف أنحاء الإمارات أثناء التحول نحو منظومة صحية متطورة تضمن رفاه وصحة كافة سكان الدولة.

وتتماشى هذه الخطوة مع الاستراتيجية الحكومية طويلة الأمد ورؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي إلى مستويات متطورة وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إدارة البنى التحتية لمنشآت الرعاية الصحية في الدولة.

وتوفر "اتصالات ديجيتال" الحلول التي تواكب المتطلبات التنظيمية في توحيد السجلات الطبية للمرضى من المواطنين والمقيمين، حيث تهدف هذه المنصة في المستقبل القريب إلى ربط ما يزيد عن 3000 مزود لخدمات الرعاية الصحية في القطاع العام والخاص في كافة أنحاء الدولة للتمكن من مشاركة البيانات بسلاسة.

وتلبي المنصة السحابية للسجلات الطبية الإلكترونية أحد أهم احتياجات القطاع الصحي الخاص والمستقل من حيث إمكانية استخدام سجل طبي إلكتروني للمرضى، حيث تساهم خدمة SD-WAN المدارة بالكامل من قبل "اتصالات" والتي تتسم بالمرونة والأمان في ربط كافة العيادات والصيدليات المرخصّة إلى قاعدة بيانات مركزية وآمنة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "مجموعة اتصالات": "تسعى (اتصالات) إلى تمكين التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية عبر توفير التقنيات الملائمة لخلق نماذج العمل المستدامة والمساهمة في التحول نحو نظام صحي يرتكز على الخدمات القيمة. وتساهم هذه المنصة المركزية للرعاية الصحية في الارتقاء بالنظام الصحي في الإمارات إلى مستوى متطور، لكونها توفر إمكانات كبيرة بالارتكاز على التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وشبكة الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، بما يدعم التحول الرقمي للقطاع الصحي والمبادرات الوطنية ذات الصلة".



ويمكن لشركات الرعاية الصحية الخاصة التسجيل والبدء باستخدام المنصة السحابية للسجلات الطبية الإلكترونية والخدمات الأخرى بسهولة تامة، حيث توفر حفظ السجلات الطبية إلكترونياً بالإضافة إلى باقة من الخدمات الرقمية التي تعزز من كفاءة وإدارة العمليات اليومية. وبالاستفادة من تقنية الحوسبة السحابية، تهدف هذه المنصة إلى توسيع خدماتها لتشمل المئات من شركات الرعاية الصحية الخاصة في المرحلة القادمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news