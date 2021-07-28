السياحة والثقافة والإرث الحضاري تتصدر أجندة ألبانيا في «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن زعيم الأغلبية في البرلمان الألباني، تاولانت بيلا، أن مشاركة بلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ستركز على السياحة والثقافة وابراز الإرث الحضاري لبلاده امام زوار هذا المعرض الذي يعتبر الاكبر من نوعه في العالم.



وأكدَّ بيلا، أنَّ «اكسبو 2020 دبي» تشكل منبرا هاما ستتمكن ألبانيا من خلاله، إعادة تقديم ثقافتها وتراثها وتقاليدها وما توفره من فرص استثمارية وسياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المشاركة.

وقال: «لقد تعرضنا للآثار الاقتصادية والسياحية ذاتها التي شهدها العالم بأسره. وأدركنا أنَّنا جميعا نجهل موعد انقضاء هذه الظروف، ولذلك سنسعى إلى استغلال هذا الحدث العالمي لإعادة ألبانيا إلى موقعها. وعلى الرغم من أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بالأمر السهل، إلا أننا ومن خلال علاقات التعاون والشراكة الدولية، لا سيما مع دولة الإمارات، سنحاول الوصول إلى ما كنا عليه عام 2019 قبل انتشار الوباء».



وأضاف: «يعد تعزيز قطاع السياحة أحد أهم أهداف ألبانيا لا سيما بعدما أعادت فتح حدودها وبدأت في الترحيب بالسياح الدوليين. ومن خلال برنامج التطعيم الفعال المطبَّق في البلاد والذي يقضي بوجوب تلقي كافة المواطنين والمقيمين لأحد أنواع اللقاحات المضادة للفيروس، ابتداءً من (فايزر وأسترازينيكا وحتى سبوتنيك وسينوفاك)، تمكنت ألبانيا من السيطرة على الوباء وباتت مدرجة ضمن قائمة الدول الخضراء التي يمكن زيارتها بأمان».



وتابع بيلا: «اتخذنا العديد من الإجراءات التي تجري في الاتجاه الصحيح. إلا أننا لا زلنا حذرين، وها نحن نجني ثمار استجابتنا الفعالة، فلم يعد ارتداء الكمامات إجباريا، وتم إلغاء معظم القيود، ولم تعد هنالك حاجة لإجراءات الحجر الصحي، ولا يطلب إجراء فحص كورونا PCR على حدودنا. وبهذا أصبحنا قادرين على فتح بلدنا والترحيب بالسياح».

وأوضح أنه مع بدء البلاد بالتعافي من تبعات توقف السياحة العالمية، بدأ انطلاق الرحلات الجوية من وإلى البلاد، مؤكدا على أن الإمارات هي إحدى أكبر الدول المساهمة في دعم التنمية و السياحة في ألبانيا وبدأت بالفعل باستقبال المواطنين والمقيمين من دولة الإمارات، وأعرب عن سعادته بالإعلان عن وجود رحلتين يوميتين متاحتين بالفعل تنطلقان من الشارقة ودبي إلى ألبانيا. وذكر أن بلاده بصدد إجراء محادثات محادثات مع مسؤولي «ويز إير أبوظبي» لتدشين رحلات مباشرة من أبوظبي إلى تيرانا للترويج للسفر ما بين العاصمة الإماراتية والعاصمة الألبانية.



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