عروض إلى 40 وجهة لا تشترط "الحجر" عن طريق "طيران الإمارات"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفر طيران الإمارات فرصاً للسفر إلى وجهات من دون حجر صحي لعملائها.

وتتيح طيران الإمارات أمام عملائها إمكانية حجز إجازاتهم الصيفية بأسعار مناسبة إلى نحو 40 وجهة حتى 31 يوليو 2021 للسفر حتى 15 يونيو 2022.

ويمكن لمسافري الدرجتين السياحية ورجال الأعمال الاستمتاع بزيارة الأماكن الأكثر شعبية لقضاء العطلات، مثل اسطنبول بسعر 1695 درهماً في الدرجة السياحية و 10985 درهماً في درجة رجال الأعمال، وفيينا ابتداءً من 2185 درهماً في الدرجة السياحية و 10895 درهماً في درجة رجال الأعمال، وبوكيت ابتداءً من 1995 درهماً في الدرجة السياحية و6995 درهماً في درجة رجال الأعمال، والدار البيضاء ابتداءً من 1955 درهماً في الدرجة السياحية و 10005 دراهم في درجة رجال الأعمال، ولوس أنجلوس من 3335 درهماً في الدرجة السياحية و19555 درهماً في درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى نحو 40 وجهة شعبية عبر شبكة طيران الإمارات لا تشترط الحجر الصحي عند الوصول.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها الراغبين في السفر إلى ميامي، أحدث وجهة لها، إمكانية الاستفادة من الأسعار الخاصة بمناسبة افتتاح الخط الجديد، ابتداءً من 3695 درهماً في الدرجة السياحية و18555 درهماً في درجة رجال الأعمال و42575 درهماً في الأولى.

ويمكن للعملاء أيضاً تبسيط خطط سفرهم وحجز برامج صيفية بدون حجر صحي مع "الإمارات للعطلات"، ذراع تنظيم البرامج السياحية التابعة لطيران الإمارات.

وتواصل طيران الإمارات بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي. وعززت قدراتها أيضاً في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA هذا الصيف.

ويستمتع العملاء في جميع الدرجات، وهم مطمئنون على سلامتهم ورفاهيتهم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى وجبات الطعام من إعداد طهاة عالميين.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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