«كلارا» للتكنولوجيا القانونية الناشئة تُطلق عملياتها في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن استثماره في شركة التكنولوجيا القانونية الناشئة «كلارا» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن منصة «كلارا» الرقمية المبتكرة تعمل على رقمنة وأتمتة العديد من المهام والإجراءات القانونية التي يحتاج مؤسسو الشركات لإنجازها، بما في ذلك تأسيس الشركات ضمن مختلف السلطات القضائية.

منصة خدمات

وبحسب البيان، فإن هذا الاستثمار يعكس عمق التزام مركز دبي المالي العالمي بدفع عجلة أتمتة ورقمنة الخدمات القانونية، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار جاء من قبل «صندوق التكنولوجيا المالية» التابع للمركز المالي، وهو صندوق بقيمة 100 مليون دولار تم إطلاقه في عام 2017 بهدف المساعدة على تأسيس ودعم نمو وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحل نموها الأولى، وتتطلع للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وانطلاقاً من إدراكها لوفرة فرص النمو المنوطة بمزاولة الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، باعتباره مقراً لأكبر منظومات التكنولوجيا المالية والابتكار وأكثرها شمولاً في المنطقة، ستتمكن «كلارا» الآن من توفير منصة خدمات مؤسسية مبسّطة لشركات مركز دبي المالي العالمي، بموجب الترخيص الجديد الممنوح للشركة.

تحفيز الابتكار

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز يواصل تولي دور رئيس لحفز وتيرة الابتكار في المنطقة، من خلال ضخ الاستثمارات في الشركات القادرة على إحداث نقلة نوعية في القطاع المالي.

وأضاف: «يسعدنا الإعلان عن استثمار (صندوق التكنولوجيا المالية) التابع للمركز المالي في (كلارا)، شركة التكنولوجيا القانونية الناشئة سريعة النمو التي ستعزز سهولة ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات في مراحل نموها الأولى، علاوة على الشركات الأخرى التي تشكل مكونات مهمة ضمن المنظومة الأكبر للخدمات المالية في المنطقة».

رقمنة قانونية

بدوره، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كلارا» الناشئة، باتريك روجرز، إن الشركات الناشئة تبحث عن مقاربة جديدة تساعدها على تجاوز العقبات والتعقيدات الناجمة عن التعامل مع المسائل القانونية، ولذلك، يسعدنا للغاية الشروع بمزاولة أعمالنا في مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي سيمكّننا من تبسيط كل جوانب تجربة المتعاملين في مجال دمج الشركات ضمن منظومة المركز المالي، بما يضيف المزيد من القيمة إلى منصة «كلارا» التي تعمل على رقمنة وأتمتة الشؤون القانونية للشركات الناشئة.

أتمتة الإجراءات

يتولى فريق من المحامين ومتخصصي التكنولوجيا الخبراء الذين سبق لهم العمل في بعض من أفضل الشركات ضمن قطاعاتهم مهمة قيادة شركة «كلارا».

وتعمل منصة الشركة على أتمتة العديد من المهام والإجراءات التي يقوم بها المحامون حالياً لمصلحة الشركات الناشئة، بما في ذلك تأسيس الشركات وصياغة الاتفاقات، وإنشاء جداول الرسملة، وهيكلة غرف البيانات، وتثقيف مؤسسي الشركات في مجال المفاهيم القانونية.

وقد نجحت الشركة في جمع 3.5 ملايين دولار لمرحلة التمويل الأولي من عدد من المؤسسات الاستثمارية.

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