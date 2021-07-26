شراكة بين «اتصالات» و«يل» لتزويد حلول الأقفال الذكية للأبواب

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن شراكة جديدة مع «يل الشرق الأوسط» (Yale Middle East) لتزويد الأقفال الذكية للأبواب وملحقاتها والباقات الخاصة بها إسهاماً في تأمين راحة البال للعملاء والدخول الذكي بلا مفتاح إلى منازلهم.

وتقدم «اتصالات» هذه الخدمات عبر خطط دفع مرنة تضم ميزة الدعم ما بعد البيع وكفالة لمدة عام من شركة «يل»، حيث تدير «اتصالات» تجربة العميل في اختيار المنتج المناسب له وفقاً لاحتياجاته. وفي حين تقدم شركة «يل» تركيب الأقفال الذكية والملحقات بكُلفة إضافية، يتم إعفاء عملاء «اتصالات» من رسوم التركيب.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «تلتزم (اتصالات) بتطوير وتوفير منظومة متكاملة من خدمات المنزل الذكي سعياً لإثراء تجارب العملاء في تقنية إنترنت الأشياء وتعزيز مستويات الراحة والأمن والتحكم الذكي في منازلهم. وتشكل هذه الشراكة مع (يل الشرق الأوسط) خطوة مهمة في توسيع محفظة الخدمات الذكية التي نوفرها للعملاء ولتمكينهم من إدارة الدخول إلى منازلهم عبر الهاتف الذكي ومن أي مكان في العالم».

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي في «يل الشرق الأوسط»، أحمد أستل، عن التزامهم بتطوير نطاق أعمالهم من خلال الشراكات المثمرة مع الشركاء الموثوقين مثل «اتصالات» لتزويد العملاء بالخدمات والتجارب الآمنة والذكية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وتتبع «يل» مجموعة «ASSA ABLOY» وهي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في الحلول الأمنية للمنازل.

وتوفر «اتصالات» لمشتركيها حصرياً باقات الأقفال الذكية التالية «Linus Smart Lock» و«YDM4109A»، و«YDM3109A»، عبر خطط دفع ذكية بأقساط تمتد إلى 12 أو 18 أو 24 شهراً للباقات التي يتجاوز سعرها 500 درهم إماراتي، في حين لا يتوافر خيار الأقساط لغير مشتركي «اتصالات» في الإمارات.

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