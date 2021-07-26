اقتصادية دبي تبدأ مخالفة الشركات غير المسجلة في «المستفيد الحقيقي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بمخالفة الشركات غير المسجلة في «نظام المستفيد الحقيقي» بعد انتهاء مهلة الإقرار التي كانت حتى تاريخ 30 يونيو 2021، وذلك لضمان التزام الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة بالتشريعات المعمول بها.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان لها أمس، بأن تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، جاء بعدما أطلقت اقتصادية دبي حملة توعوية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لتوعية قطاع الأعمال عن أهمية التسجيل في نظام المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار سعي اقتصادية دبي لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي».

ودعت اقتصادية دبي، الشركات المسجلة في إمارة دبي، إلى ضرورة المبادرة للتسجيل، وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي من خلال الخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر الرابط https:/‏‏/‏‏eservices.dubaided.gov.ae/‏‏BeneficiaryOwnerأو عبر مركز الاتصال+97144455555، أو البريد الإلكتروني info@dubaided.gov.ae، أو زيارة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يُشار إلى أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

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