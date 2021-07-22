طيران الإمارات: 3.6 ملايين عملية بحث عن رحلات جوية خلال أسبوع

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن المسافرين يرغبون في الحصول على ضمانات عندما يسافرون إلى الخارج، وقد أظهرت دبي كيف يمكن القيام بذلك، فقد استمرت مفتوحة للعالم طوال الأشهر الـ12 الماضية.

وبين أنه "بفضل استجابة دبي السريعة والمتسقة للجائحة، كانت واحدة من الوجهات القليلة في العالم المفتوحة والآمنة للزيارة لأغراض السياحة والأعمال. وفي طيران الإمارات، نشهد زيادة في الطلب على السفر إلى دبي".

وأضاف أن نحو 50% من المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي خلال الاثني عشر شهراً الماضية كانوا من زوارها للمرة الأولى.

وقال كاظم، إن "حملاتنا الترويجية مؤخراً نجحت في جذب المسافرين بغرض الترفيه إلى دبي للحصول على تجارب فريدة، عروض مجمعة لزيارة برج خليفة "في الأعلى" وأكوافنتشر. وهذا يعطينا فكرة عن التركيبة العُمْرية الأكثر حركة حالياً، أي مسافرين بغرض الترفيه بمفردهم تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، بالمقارنة مع نسبة أكبر للسفر العائلي قبل الجائحة".



وذكر أن "الطلب على السفر قائم، والناس ينتظرون فقط تخفيف القيود. وتعد بيانات بحث الرحلات الخاصة بطيران الإمارات مؤشراً. لقد رأينا 3.6 ملايين عملية بحث عن رحلات جوية على موقعنا الشبكي في الأسبوع الأول من شهر يوليو وحده".

وبين أنه ليس من المستغرب تغير أنماط الحجوزات، مع اتخاذ المزيد من الأشخاص قرارات قصيرة الأجل، أقرب إلى تاريخ سفرهم بسبب التغييرات الديناميكية في متطلبات السفر.

وقال إن طيران الإمارات قدمت العديد من المبادرات في الصناعة لإعادة السفر واكتساب ثقة العملاء، بما في ذلك التزام عام بشأن إعادة الأموال، ما كلّفنا 8.5 مليارات درهم في السنة المالية الماضية.

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