"طيران الإمارات" حجوزات قوية إلى دبي خلال فصل الشتاء

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن الشركة استعادت نحو 60% من أعداد الرحلات، وشغلت رحلات إضافية إلى بعض الوجهات أخيراً.

وتوقع كاظم، نمواً في الطلب على دبي مع الربع الأخير من العام الجاري، بالتزامن مع معرض "إكسبو 2020 دبي"، واحتفالات الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبطولات الكبرى مثل بطولة دبي الدولية لسباعيات الرجبي، وجولة دبي العالمية في الغولف، بالإضافة إلى المؤتمرات والفعاليات الدولية مثل معرض دبي للطيران و"جيتكس"، و"غلفود".

وأضاف كاظم، خلال لقاء عن بعد، مع وسائل الإعلام المحلية: "نشهد حجوزات آجلة قوية إلى دبي لفصل الشتاء، خصوصاً من نقاط أوروبية والولايات المتحدة خلال المدة من (سبتمبر-ديسمبر). ويوضح مزيج المتعاملين تنوع عروض دبي للمسافرين بغرض الترفيه والعمل".

وقال: "يتوزع الأشخاص الذين اشتروا تذاكر طيران الإمارات للسفر شتاء (نوفمبر وديسمبر) بشكل أساسي كما يلي: الأزواج (33%)، العائلات (29%) المسافرون بمفردهم (21%)، أيضاً، 17% هم من المتعاملين الجدد".

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