غرفة الشارقة" تُطلق غداً فعاليات مهرجان الذيد للرطب "

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق غدا (الخميس) فعاليات الدورة الخامسة من "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، بمشاركة العشرات من مزارعي النخيل من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة.

ويحفل المهرجان هذا العام بالأجواء التراثية وبالمسابقات التنافسية بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب من إنتاج موسم 2021، التي رصدت لها غرفة الشارقة هذا العام بدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة جوائز قيمة تبلغ قيمتها مليون و500 ألف درهم تتراوح بين 2000 و30 ألف درهم وذلك في إطار سعي الغرفة لمضاعفة الاهتمام بالنخيل، والمساهمة في دعم الملاك والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.

مسابقات جديدة

وتشهد الدورة الخامسة إدخال مسابقتين جديدتين تتضمن مسابقة للمانجو المحلي والمتنوع وأخرى للتين الأصفر والأحمر، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة الرطب التي تشتمل على الخلاص والخنيزي والشيشي ونخبة الإمارات ونخبة الذيد، ومسابقة تمر الحسيل (النغال) وأكبر عذج والليمون المحلي وأجمل مخرافة للرطب مخصصة للنساء فقط، ويشترط للدخول للمسابقات أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة، وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطب من إنتاج مزرعة أو حديقة منزله، والمشارك من إمارتي أبوظبي ودبي من إنتاج مزرعته مع ضروة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وأداء القسم للجميع وزيارة بعض المزارع.

مواصفات ومعايير

وحدّدت اللجنة التنظيمية للمهرجان مواصفات الرطب ومعايير المسابقة، ومن أبرزها أن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وأن يخلو الرطب من الإصابة الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها ومن أية عيوب ظاهرة أو رائحة أو طعما غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسبا، وأن لا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وأن لا يقل وزن الرطب المشارك عن 3 كلغ في الأصناف الفردية ويتم تسليمه في "مخرافة"، في حين على المشارك في فئة النخبة أن يشارك بأربعة أصناف بوزن أربعة كلغ لكل صنف وأن لا يكون من ضمنها الأصناف المشاركة في الأصناف الفردية، وأن يرضى المشارك بقرارات لجنة التحكيم.

وأكدت اللجنة التنظيمية للحدث، أن زوار المهرجان سيكونون على موعد جديد من الأجواء التراثية والاحتفالية التي تعكس إرث الأجداد وأصالة التراث الإماراتي وعشق المزارع لأرضه وتعلقه بها واهتمامه بشجرة النخيل وحرصه على تجويد أصنافه، وأن الحدث سيشكل فرصة للعائلات والزوار لخوض تجربة مميزة لعيش عراقة الماضي والحاضر الزاهر.

ويفتتح إكسبو الذيد أبوابه لزوار المهرجان يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا، ويُعتبر مهرجان الذيد للرطب الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2016 أحد أبرز المبادرات الاقتصادية والسياحية والتراثية والترويجية المدرجة على خارطة فعاليات غرفة تجارة وصناعة الشارقة السنوية، الرامية لدعم مسيرة التنمية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة عبر تعزيز موقع الذيد في قطاع الثروة الزراعية وترسيخ مكانتها وتحديدا في مجال زراعة النخيل التي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه.

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