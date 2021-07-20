حجز 32 ألف اسم تجاري خلال النصف الأول من 2021

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن اقتصادية دبي، بأن عملية حجز الأسماء التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو 2021) بلغت 32.08 ألف إجراء، مقارنة بـ21.475 ألف إجراء خلال النصف الأول من عام 2020، بمعدل نمو قدره 49%، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي للاسم التجاري وأهميته في القيمة السوقية للشركات والمؤسسات.

وفي الوقت الذي تمثل فيه العلامة التجارية أهمية قصوى في القيمة السوقية، أصبحت جميع الشركات الخدمية تبحث عن أسماء تجارية مميزة والقيام بتسجيل علاماتها التجارية، وكذلك شركات المساهمة العامة والخاصة التي ترغب في إدراج أسهمها في أسواق المال.

ويمكن دفع رسوم حجز اسم تجاري عبر مراكز الخدمة المعتمدة أو قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل اقتصادية دبي، بينما تبلغ الرسوم 620 درهماً فقط. ويمكن حجز الاسم التجاري من اقتصادية دبي باللغتين العربية والإنجليزية على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae.

وتضم قائمة شروط وأحكام حجز اسم تجاري بإمارة دبي التالي:

■ لا يمكن ترجمة الأسماء التجارية وإنما يتم كتابة الاسم نفسه باللغتين بنقل الحروف.

■ يسمح باستخدام الحروف والأرقام في الاسم التجاري، ولا يمكن استخدام الأيقونات والرموز الخاصة.

■ يمكن أن يتضمن الاسم التجاري الاسم الأول والأخير للشريك أو المالك، لكن يجب ألا يقتصر على اسم العائلة، مثال: يمكن تسجيل اسم أحمد الغامدي العقارية وليس الغامدي العقارية.

■ لا يمكن أن يشمل الاسم التجاري اسم (الله) أو أي من ألفاظ الجلالة، ولا أسماء الدول والمناطق والأقاليم والمذاهب والمنظمات والأسماء المسجلة مسبقاً وعلامات تجارية معروفة.

■ لا يمكن حجز اسم تجاري يبدأ بكلمات مثل عالمي أو دولي أو الشرق الأوسط ولا ترجمتها إلى الإنجليزية.

■ بيانات الاسم التجاري مبنية على كيفية نطق الاسم، لذلك يجب تحديد أي تشابه وارد في اللغتين العربية والإنجليزية من خلال البحث عن المرادفات.

■ يمكن أن يتضمن الاسم التجاري كلمات معينة مثل جولف، الاختصارات، الأسماء الأجنبية ويعتبر في هذه الحالة اسماً تجارياً مميزاً.

ويتم تسجيل العلامات التجارية من قبل وزارة الاقتصاد، أما الأسماء التجارية فيتم تسجيلها من اقتصادية دبي.

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