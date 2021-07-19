تجديد 34.7 ألف رخصة «تلقائياً» في دبي خلال النصف الأول

المصدر: سامح عوض الله - دبي





أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأنه تم تجديد 34.717 ألف رخصة تلقائياً خلال النصف الأول من عام 2021، توزعت على حسب فئة الرخصة، وجاء في مقدمتها التجارية (26.838 ألف رخصة) بنسبة 77%، ثم المهنية (6906 رخصة) بنسبة 20%، وتوزعت باقي النسب على الصناعية والسياحية.

وسلط التقرير، الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 17.69 ألف رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 16.91 ألف رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 105 رخص. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص المجددة تلقائياً، حسب أعلى مناطق فرعية كان كالآتي: برج خليفة، نايف، المرر، بورسعيد، عيال ناصر، رقة البطين، المركز التجاري الأول، هور العنز شرق، الكرامة، والقرهود.

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