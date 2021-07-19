إبراهيم المشرخ: «إكسبو 2020 دبي» يسهم في عودة انتعاش قطاع السياحة

المصدر: فيينا ■ وام

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا ندوة افتراضية بعنوان «السياحة بين الإمارات والنمسا»، شارك فيها مجموعة من كبار المسؤولين في قطاع السياحة والطيران، فضلاً عن إدارة مطار فيينا وهيئة الترويج السياحي الوطنية في النمسا، ومديرين إقليميين لناقلات الطيران الوطنية، إضافة إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وسلّط سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، إبراهيم سالم محمد المشرخ، خلال الندوة، الضوء على أهمية قطاع السياحة في اقتصاد دولة الإمارات، كما استعرض أهم الإنجازات والإجراءات، التي قامت بها الدولة لإعادة انتعاش السياحة، مع الالتزام بأفضل الإجراءات المطبقة لضمان أعلى معايير السفر الآمن في ظل جائحة «كوفيد-19».

وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع السياحي بما يحقق المصالح المشتركة، كما أكد حرص السفارة على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي إلى الأمام، لافتاً إلى أهمية «إكسبو 2020 دبي» في عودة انتعاش هذا القطاع، وفي جذب السياح من النمسا إلى دولة الإمارات، كما تطرق إلى تأثيره المتوقع في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، ولاسيما في مجال السفر والسياحة.

وعبّر المشاركون عن تفاؤلهم بشأن تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين دولة الإمارات والنمسا، فيما أكد الجانب النمساوي على العلاقات الوطيدة التي تربط النمسا بدولة الإمارات في المجالات كافة، ولاسيما في القطاع السياحي.

• تعزيز العلاقات بين الإمارات والنمسا في القطاع السياحي، بغرض تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

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