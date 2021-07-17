289.5 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم



أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 25.6% لتصل إلى 417.3 مليون درهم عن الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 332.3 مليون درهم عن نفس الفترة نفسها من العام الماضي، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.



وبلغ صافي الربح 289.5 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ251.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع قدره 15.2% على الرغم من ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى 127.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 81.1 مليون درهم عن العام الماضي، بارتفاع قدره 46.7 مليون درهم أو ما يعادل 57.6% وذلك نتيجة سياسة التحوط التي يتبعها المصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.



وكشفت نتائج المصرف، عن ارتفاع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3% أو ما يعادل 75.5 مليون درهم، ليبلغ 538 مليون درهم عن الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ462.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.8%، لتصل إلى 152 مليون درهم، مقارنة بـ138.7 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2020.



وفيما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 272.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ 269.0 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2020 بارتفاع هامشي وقدره 3.7 مليون درهم أو ما يعادل 1.4 بالمائة نتيجة محافظة المصرف على ضبط مستوى النفقات رغم الظروف التشغيلية الصعبة.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.5% لتصل إلى 54.4 مليار درهم في 30 يونيو 2021، مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي.



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