تضاعف توصيلات المياه الجديدة في دبي بين عامي 2016 و2020

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن عدد التوصيلات الجديدة للمياه تضاعف بين عامي 2016 و2020، حيث بلغ عدد التوصيلات الجديدة للمياه 67 ألفاً و768 توصيلة في عام 2020، مقارنة بـ31 ألفاً و108 توصيلات جديدة في عام 2016، بزيادة تصل إلى نحو 118%. وارتفع العدد الإجمالي لتوصيلات المياه من 666 ألف توصيلة في عام 2016، إلى 911.5 ألف توصيلة بنهاية مايو 2021، بزيادة نحو 37%، حيث يعزى النمو في الطلب على المياه إلى ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تعمل على رفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه، وزيادة كميات التدفق المائي، لمواكبة الطلب المتزايد وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من مليون متعامل في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم نتيجة انتشار جائحة (كوفيد-19)، إلا أن مسيرة النمو تتواصل في دبي، وشهدنا زيادة في عدد التوصيلات الجديدة خلال 2020 في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية».

وأشار إلى أن الهيئة تحتفظ بفائض إنتاج للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه، وتصل القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة إلى 490 مليون غالون يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون غالون مياه محلاة يومياً.

سعيد محمد الطاير: «الهيئة تعمل على رفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة الطلب المتزايد».

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