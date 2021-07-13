تداول قياسي لعقود خام «مربان» الآجلة بـ 20.1 ألف عقد

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت بورصة «نيويورك إنتركونتننتال» للعقود الآجلة، عن تداول عدد قياسي من العقود الآجلة لنفط «مربان» الخام بواقع 20 ألفاً و124 عقداً في بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال» للعقود الآجلة يوم السادس من يوليو الجاري، وهو أعلى مستوى تداول لها منذ إطلاقها في 29 مارس الماضي.

وأطلقت «أبوظبي إنتركونتيننتال» إلى جانب العقود الآجلة لخام «مربان»، 18 مشتقاً من مشتقات التسوية النقدية المرتبطة بـ«مربان» وفروق الأسعار بين السلع، ما يوفر للسوق أوسع مجموعة من طرق التداول والتحوط من المخاطر باستخدام عقود خام «مربان».

وتم تداول إجمالي 503 آلاف و567 عقداً في بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال» منذ إطلاقها، بما يوازي نصف مليار برميل من خام «مربان». ويشمل ذلك 495 ألفاً و782 عقداً آجلاً لخام «مربان»، و7785 من عقود المشتقات ذات الصلة التي تتم تسويتها نقداً.

ووصلت الفائدة المفتوحة في بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال» إلى 51 ألفاً و68 عقداً، فيما وصل متوسط حجم التداول اليومي لعقود خام «مربان» الآجلة منذ إطلاقه إلى 6886 عقداً.

وقال رئيس بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال»، جمال ولد هادي، إن «نمو حجم التداول والفائدة المفتوحة لعقود خام (مربان) الآجلة يعزز السيولة في البورصة، إذ تستخدم (أبوظبي إنتركونتيننتال) عقود خام (مربان) الآجلة للتحوط من مخاطر الأسعار، والمساهمة في تكوين سعر خام (مربان)».

وفي 30 يونيو 2021 انتهت صلاحية عقود خام «مربان» الآجلة لشهر أغسطس بتسليم 6923 عقداً، محققة ارتفاعاً بواقع 14%، بالمقارنة بعدد 6079 عقداً انتهت صلاحيتها الشهر السابق.

وتضم بورصة «أبوظبي إنتركونتننتال»، 32 عضواً في التداول، و23 عضواً للمقاصة العالمية، مدرجين بالكامل في صفحة عضوية البورصة.

• متوسط التداول اليومي لعقود خام «مربان» وصل إلى 6886 عقداً منذ إطلاقه.

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