«فولكس فاجن»: تحديثات «مباشرة» لتطبيقات السيارة الكهربائية «آي.دي»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

أطلقت مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، لصناعة السيارات تحديثات «مباشرة» وعبر الإنترنت لتطبيقات جميع طرز سياراتها الكهربائية «آي.دي» حالياً وفي المستقبل، حيث تستهدف المجموعة التركيز بصورة أكبر على التكنولوجيا والتطبيقات في المستقبل.

وأفادت «فولكس فاجن»، بأن سياراتها ستكون محدثة طوال الوقت، وهو ما سيجعلها تحتفظ بقيمتها بصورة أفضل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستجعل «فولكس فاجن» الأولى والوحيدة بين كبرى شركات صناعة السيارات التي تتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة لعملائها على نطاق واسع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن الرئيس التنفيذي لـ«فولكس فاجن»، رالف براندشتار، قوله إن «التجربة الرقمية الجديدة للعملاء ستتيح لهم تحديثات ووظائف جديدة كل 12 أسبوعاً».

من جهته، ذكر موقع «إنسايد إي.في» المتخصص في موضوعات السيارات، أن «هذه مجرد بداية، ومن المنتظر ألّا يمر وقت طويل قبل أن ينضم المزيد من شركات مجموعة (فولكس فاجن) إلى ذلك الاتجاه».

وفي حين بدأت «فولكس فاجن» تقديم خدمة التحديث المباشر للبرامج، فإن الشركات الأخرى تعتزم تقديم هذه الخدمات قريباً جداً، إذ تقدم شركة «بورشه» التابعة لـ«فولكس فاجن» بالفعل خدمة التحديث المباشر للتطبيقات.

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