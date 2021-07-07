"اللجنة التنفيذية" تعتمد اطلاق مكتب أبوظبي للمقيمين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي إطلاق "مكتب أبوظبي للمقيمين"، لتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والازدهار.

ويأتي المكتب كجزء من جهود الإمارة لتسخير جميع القدرات لدعم المجتمع المحلّي الغني، وجعل الإمارة مكاناً يتطلّع الجميع للعيش فيه، حيث يعمل المكتب على تعزيز التنوع المجتمعي لإمارة أبوظبي، من خلال تقديم الدعم والمساعدة المستمرة للمقيمين طوال فترة إقامتهم في الإمارة.

ويعمل المكتب التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على توفير الدعم للمقيمين من خلال المساهمة في وضع سياسات من شأنها تحسين نمط الحياة، وذلك من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات بالشراكة مع الهيئات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تتضمن خدمات ذكيّة لطلبات التأشيرات والتسهيلات الخاصة بممارسة الأعمال والرد على الاستفسارات، بالإضافة إلى توفير إرشادات تسهّل الانتقال إلى أبوظبي للمقيمين الجدد.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: "نشعر بالامتنان للدور الأساسي والمؤثر للمقيمين في مجتمعنا، وإننا نقدّر المساهمة الكبيرة التي يقدّمونها في التنمية المستدامة للإمارة".

وأضاف أن "مكتب أبوظبي للمقيمين، سيدعم التزامنا في تعزيز مكانة أبوظبي كمكان للاستقرار طويل الأمد وموطناً لكل من يقيم فيه، من خلال مجموعة من المبادرات التي ستدعم المجتمع المحلّي في تحقيق إمكاناته الشخصيّة والمهنيّة".

وتابع الشرفاء، أن "مكتب أبوظبي للمقيمين هو جزء من رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مجتمع غني بتنوّع ثقافاته، وسيضمن المكتب حصول المقيمين من جميع الجنسيات على الدعم والخدمات التي تمكّنهم من العيش بمستوى معيشي عالي الجودة في مختلف مناطق أبوظبي".

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