طيران الإمارات تعيد فتح صالة الدرجة الأولى في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - وام

أعادت طيران الإمارات فتح صالة الدرجة الأولى الخاصة في الكونكورس B بمطار دبي الدولي لخدمة العدد المتزايد من العملاء الذين يسافرون من وعبر مقرها الرئيس خصوصا مع تخفيف المزيد من الأسواق حول العالم قيود السفر والبروتوكولات التي تدعم السفر الدولي.

وستواصل طيران الإمارات تشغيل صالة درجة رجال الأعمال في الكونكورس B التي تم فتحها في يوليو 2020 لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وكذلك أعضاء سكاي واردز المؤهلين.

ويستمتع العملاء بخدمات طيران الإمارات المتميزة في صالة الدرجة الأولى حيث تتبع الناقلة إجراءات احترازية مشددة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وتتميز صالة طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى الجديدة بمقاعد فسيحة في مناطق تناول الطعام للاسترخاء والتواصل وبالإضافة إلى مجموعة سخية من المشروبات يستمتع العملاء بقائمة طعام جديدة تشمل ما يزيد على 55 طبقا تم إعدادها بعناية من قبل طهاة مركز الإمارات لتموين الطائرات.

وتواصل طيران الإمارات إعادة خدماتها الأرضية المخصصة للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال تدريجيا منذ العام الماضي بعد مراجعة صارمة وإعادة تصميم دقيقة لضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين .. ويشمل ذلك خدمة السيارة مع سائق في 70 مدينة وخدمة الصالات في دبي والقاهرة ونيويورك جي إف كيه ومانشستر وبوسطن وميلانو ولوس أنجلوس.

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