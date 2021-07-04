العربية أبوظبي تبدأ بتسيير رحلات مباشرة إلى باكو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت "العربية أبوظبي"، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وعاصمة جمهورية أذربيجان باكو بدءً من 15 يوليو 2021.

وتشكل باكو بموقعها المميز همزة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا، وهي أكبر مدن أذربيجان وتُعد أيضاً العصب الاقتصادي للبلاد. وتستقطب هذه المدينة المسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه بفضل التناغم بين البيوت التقليدية العريقة وناطحات السحاب الحديثة والمساجد التي تجسّد الروائع المعمارية.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وباكو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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