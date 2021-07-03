شركة في دبي تطلق ناطحة سحاب بمليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري اليوم، عن إطلاق مشروع ناطحة السحاب «ريغاليا» بقيمة مليار درهم في منطقة الخليج التجاري بدبي، مشيرة إلى أن عمليات البناء ستبدأ في أغسطس المقبل، فيما من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2024.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الشقق الفاخرة في البرج السكني الجديد المكون من 70 طابقاً، ستحتوي على تقنيات المنزل الذكي، مثل وظائف التحكم المتوافقة مع الهواتف الذكية، ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، مثل المسبح الخارجي الضخم، وكبائن العائلات الخاصة والجاكوزي، إضافة إلى صالة رياضية عائلية حديثة، وجناح يوغا، فضلا عن مرافق أخرى تشمل منطقة خارجية لعروض السينما.

كما يحتوي البرج على مرافق اجتماعية، مثل منطقة الشواء ومناطق خاصة للطعام، وصالة خاصة للسكان، ومركز الأعمال، علاوة على مناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، حيث تتداخل هذه المرافق مع المساحات الطبيعية الخضراء ومناطق الجلوس.

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