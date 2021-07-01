«دبي للذهب والسلع»: 115% نمواً في عقود الفضة الآجلة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 226 ألفا و406 عقود خلال يونيو الماضي.

وأفادت البورصة في بيان اليوم، بأن عقود الفضة الآجلة سجلت أداء قويا أيضا، مع نمو أحجام التداول منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو بنسبة 115%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصلت العقود الآجلة للروبية الباكستانية التي أطلقتها البورصة أخيرا، النمو خلال الشهر الماضي لتسجل تداول 854 عقدا بقيمة 10.95 ملايين دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «يونيو شهد استمرارية في الاهتمام بالعقود الآجلة للروبية الباكستانية، مع تطلع المشاركين في السوق إما إلى التحوط أو لتوسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية».

وأضاف أن «عقود الفضة الآجلة واصلت تسجيل ارتفاع قوي في أحجام تداولاتها، كما استمرت شعبيتها في النمو على مدار العام»، مشيرا إلى أن «بورصة دبي للذهب والسلع ستواصل التركيز على تزويد أعضائها بمجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لإدارة مخاطرهم بشكل فعال، ولهذا السبب قامت أخيرا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية».





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news