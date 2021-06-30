«طيران الإمارات» تستعد للتعامل مع 450 ألف مسافر من دبي وإليها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات»، أمس، بأنها تتأهب للتعامل مع أكثر من 450 ألف مسافر من دبي وإليها، وعبر المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أكثر من 1600 رحلة، متوقعة أن يكون يوما الثاني والتاسع من يوليو الجاري الأكثر كثافة في الحركة، مع بدء تصاعد حركة الركاب اعتباراً من أمس، وحتى 12 يوليو 2021.

وذكرت الناقلة، في بيان، أن التقديرات الحالية تشير إلى أن نحو 100 ألف مسافر، سيصلون إلى دبي على رحلات «طيران الإمارات» لبدء عطلاتهم الصيفية خلال المدة ذاتها.

طفرة

وأكدت «طيران الإمارات» أن جميع مرافقها، ومرافق مطار دبي الدولي، على أهبة الاستعداد لإدارة الطفرة في حركة الركاب، مع الالتزام بتدابير وبروتوكولات السلامة أثناء انتقال المسافرين عبر المبنى رقم (3).

وتتضمن بروتوكولات السلامة تقنيات تنظيف حديثة للمناطق ذات الازدحام الشديد، مثل المقاعد وأطراف السلالم المتحركة، والأسطح في صالات «طيران الإمارات» الخاصة، إضافة إلى تدابير التباعد الاجتماعي، من خلال علامات الأرضية واللافتات الإرشادية، فضلاً عن إشراف موظفي الناقلة، الذين يديرون تدفق حركة الركاب بأمان، ومحطات تعقيم لليدين، وحواجز زجاجية على الكاونترات وفي الصالات.

نصيحة

ونصحت «طيران الإمارات» عملاءها بضرورة الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من مواعيد مغادرة رحلاتهم، لتجنب أي تأخير نتيجة لكثافة حركة المركبات إلى المبنى (3)، مع ما قد ينجم عنه من تفويت فرص الالتحاق بالرحلات.

وأضافت أنه يتعين على العملاء أيضاً مطالعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم المحجوزة، والنماذج أو شهادات التطعيم أو اختبارات (PCR) السلبية المطلوبة، وذلك من خلال الرابط: Emirates Travel Hub، الذي يحتوي على أحدث المعلومات لكل دولة على شبكة خطوط «طيران الإمارات».

إجراءات السفر

وأوضحت الناقلة أن «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب، تفتح قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، مشددة على أنه ينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً كانت درجة سفرهم.

وبيّنت أن «الكاونترات» تغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت، من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، فيما يتوجب عليهم زيارة «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة، والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

وأضافت أنه بعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح المسافرون بالوجود عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد، ولن يُقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

افتتاح صالة الدرجة الأولى في «الكونكورس B»

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أنها تستعد لافتتاح صالة الدرجة الأولى في «الكونكورس B»، اعتباراً من اليوم، لتلبية الطلب المرتفع من قبل العملاء، موضحة أن الصالة تستوعب 540 شخصاً، وتوفر مساحة أكبر بين مناطق الجلوس وتناول الطعام.

ولفتت الناقلة إلى أن عملاءها يمكنهم الاستفادة من المسار البيومتري لتجربة سفر من دون تلامس، عبر 18 كشكاً، لإنهاء إجراءات السفر والصعود البيومتري إلى الطائرة، من خلال سبع بوابات مغادرة، من دون الحاجة إلى إبراز جميع وثائق السفر، وبفترة انتظار قصيرة.

• يوما الثاني والتاسع من يوليو الجاري سيكونان الأكثر كثافة في الحركة مع بدء تصاعد حركة الركاب.

• 100 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات «طيران الإمارات» لبدء عطلاتهم الصيفية.

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