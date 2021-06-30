"سيدات أعمال الشارقة" يطلق هوية بصرية جديدة

المصدر: الشارقة –الإمارات اليوم

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء، عن إطلاق هوية بصرية جديدة، تدعم توسع رؤيته نحو دمج سيدات الأعمال بشكل كامل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الهوية الجديدة تشكل نقطة انطلاق لبدء مرحلة من النمو في مسيرة سيدات الأعمال.

وأشار المجلس عبر بيان أصدره، أخيرا، إلى أنه نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، مقاطع فيديو عرف من خلالها العضوات بالألوان الجديدة التي ستستخدم في الهوية البصرية، إلى جانب الشعار والذي يجسد التغيير والنمو، كما تضمنت مقاطع الفيديو لقطات لرائدات الأعمال من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأوضح أن الفيديو الختامي، الذي نشره المجلس بتاريخ 30 يونيو سلط الضوء على رؤية المجلس لعام 2021 واستراتيجيته الرامية إلى دعم جهوده في تعزيز مشاركة سيدات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للإمارات، وتمكين رائدات الأعمال الناشئات وصاحبات المشاريع القائمة لتحقيق طموحاتهن.

ويعكس الشعار الجديد والألوان الخمسة المستخدمة في الهوية البصرية الجديدة للمجلس توجهه الجديد خلال المرحلة المقبلة، حيث يمثل كل لون من هذه الألوان ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية المجلس الجديدة، وهي، الثقة (لاتخاذ الخطوة الأولى نحو النجاح)، والاستدامة (لتلبية احتياجات الحاضر مع مراعاة الأجيال القادمة)، الازدهار (تحويل التحديات إلى فرص ونقطة انطلاق)، والإرث (جوهر الهوية العربية)، والتطور (للدخول في جميع القطاعات التقليدية وغير التقليدية)، كما ينبع تصميم الشعار الجديد المكتوب بالخط العربي من القيم المتجسدة في هذه الركائز الرئيسة، ويهدف إلى الاحتفاء باللغة العربية وجمالياتها البصرية.

وحول الهوية البصرية الجديدة للمجلس، أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن إطلاق هوية بصرية جديدة للمجلس يعد إنجازاً مهماً في مسيرته، وخطوةً تعكس رؤيته وتوجهاته لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت القاسمي: "حرصنا خلال تصميم الشعار واختيار ألوان العلامة التجارية على التأكيد بأن المجلس يستهدف السيدات من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في العالم، وملتزم بتمكين رائدات الأعمال الناشئات وصاحبات المشاريع القائمة في دولة الإمارات وخارجها، وإرشادهنّ خلال رحلتهن الريادية ومساعدتهنّ على تحقيق طموحاتهنّ المهنية والنجاح على المستوى العالمي، إلى جانب تعزيز دورهنّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهنّ وبلدانهنّ"

بدورها قالت مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة بالإنابة، مريم بن الشيخ، إن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة المجلس كمنصة تجمع أفراد مجتمع سيدات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتوفر لهنّ الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق النجاح والتميّز على المستويين المحلي والعالمي، كما ستسهم في ترسيخ دور المجلس كصانع للتغيير، وتمكينه من بناء شراكات فاعلة مع المنظمات والمؤسسات والشركات ورواد الفكر في المنطقة والعالم".



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