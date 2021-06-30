10.7 مليارات درهم ضخّها غير المقيمين في ودائع البنوك خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

ارتفعت وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب من غير المقيمين في دولة الإمارات على الاستثمار في الودائع لدى البنوك الوطنية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن المستثمرين ضخوا سيولة جديدة بقيمة 10.7 مليارات درهم في الودائع لدى البنوك الوطنية.

وفي ظل الإقبال المتواصل للمستثمرين الأجانب على الاستثمار في الودائع البنكية لدى البنوك الوطنية، فقد ارتفع اجمالي رصيدهم التراكمي في هذا البند إلى مستوى 179.37 مليار درهم خلال إبريل 2021، بنمو نسبته 6.1% مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية عام 2020.

ويعكس النمو المتواصل للمستثمرين الأجانب على الودائع في البنوك الوطنية، استمرار ارتفاع نسبة الثقة بهذه البنوك، التي باتت تصنف بكونها من أكثر البنوك قوة، من حيث الملاءة المالية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

ويتضح من خلال الرصد الخاص بحركة مؤشرات الجهاز المصرفي بالإمارات أن ودائع غير المقيمين شكلت نحو 10.8% من إجمالي رصيد الودائع لدى البنوك الوطنية مع نهاية إبريل من عام 2021.

وبينت إحصاءات «المركزي»، أن ودائع المؤسسات المالية لغير المقيمين لدى البنوك الوطنية بلغت قيمتها نحو 78.51 مليار درهم تقريباً في نهاية إبريل الماضي، فيما وصلت ودائع الشركات 454.74 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وفيما وصلت قيمة الودائع الحكومية والمؤسسات غير التجارية لغير المقيمين لدى البنوك الإماراتية 29.2 مليار درهم تقريباً، وصلت قيمة الودائع الشخصية 16.86 مليار درهم في نهاية إبريل 2021.

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