"طيران الإمارات" توسع نطاق "جواز إياتا".. وتبسط السفر مع "الحصن"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "طيران الإمارات" اليوم، أنها تخطط لتوسيع نطاق "جواز سفر إياتا" ليشمل جميع المسارات عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنها أبرمت شراكة مع "الحصن"، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات "كوفيد-19" في دولة الإمارات لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنها تقدم حالياً حل جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لعملائها الذين يسافرون إلى 10 مدن.

وكانت "طيران الإمارات" من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في أبريل الماضي التطبيق التجريبي لـ"جواز إياتا" وهو تطبيق محمول يساعد الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات "كوفيد-19".

وأصبح الآن بإمكان عملاء "طيران الإمارات"، الذين يسافرون بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد واسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، استخدام "جواز سفر أياتا" للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك مواقع المختبرات المعتمدة لفحوصات "PCR" وإدارة وثائق السفر الخاصة بالفيروس، مثل سجلات التطعيم والاختبارات.

ويتلقى الركاب على هذه الرحلات رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني مع رمز التفعيل وإرشادات حول تنزيل "تطبيق "جواز سفر إياتا" IATA Travel Pass.

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