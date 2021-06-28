«أوتوبرو» توفر خدمة تمديد ضمان المركبات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أوتوبرو»، المشغِّلة لأكبر شبكة مراكز خدمة للمركبات في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة «إينوك»، عن إطلاق برنامج شامل لتمديد ضمان المركبات، يغطي العناصر الرئيسة في السيارة، مثل المحرك، وجهاز تكييف الهواء، والأنظمة الإلكترونية، وعلبة التروس، وناقل الحركة، ونظام التعليق، وأنظمة الوقود، وغيرها، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل كلفة قطع التبديل، ورسوم الأيدي العاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «(أوتوبرو) تركز على تزويد عملائها بأفضل الخدمات لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع المركبات بدولة الإمارات»، لافتاً إلى أنه «فضلاً عن سوق المركبات الجديدة المزدهر في الدولة، يمتاز سوق المركبات المستعملة بنشاط كبير، حيث يمتلك حصّة تقدر بنحو 75% من إجمالي السوق، لذلك يتعين تلبية احتياجاته الكبيرة بكفاءة عالية». يشار إلى أن «أوتوبرو» تقدّم خدماتها لأكثر من 300 ألف مركبة سنوياً ضمن فروعها البالغ عددها 42 فرعاً.

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