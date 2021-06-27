شركة «بانو بوراتوس» تتوسع في «حرة مطار الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت الشركة البلجيكية اللبنانية «بانو بوراتوس»، المتخصصة بإنتاج وتصنيع المواد الأولية للمخابز ومعامل تصنيع الشوكولاتة والمثلجات، التي أسست أكبر مصانعها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أنها تعتزم مع بداية العام المقبل زيادة إنتاجها الشهري من 300 طن إلى 600 طن، و900 طن بحلول عام 2023، كما تعتزم زيادة الإنتاج من 45 إلى 150 منتجاً خلال عام 2022.

وقال مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة، سعود سالم المزروعي، خلال زيارة للمصنع، إن إعلان «بانو بوراتوس» عن مضاعفة إنتاج مصنعها، رغم حداثته، يشكل قيمة مضافة على مستوى تنوع الاستثمارات في المنطقة. من جهته، أشاد مدير عام شركة «بانو بوراتوس» في الإمارات، ريان محسن، ببيئة الاستثمار وجودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها هيئة المنطقة الحرة، مؤكداً أنها هيأت جميع الأسباب لاتخاذ الشركة قرارها بتأسيس أكبر مصانعها في الشرق الأوسط.

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