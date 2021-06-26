«مصدر» تطوّر مشروعات طاقة شمسية في العراق

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التابعة لـ«شركة مبادلة للاستثمار»، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشروعات طاقة شمسية كهروضوئية، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى اثنين غيغاواط، وذلك ضمن مراسم افتراضية.

الطاقة النظيفة

وأكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق، إحسان عبدالجبار اسماعيل، الحرص على المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة، مشيداً بالاتفاقية التي تم توقيعها من خلال إقامة مشروعات استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.

وكشف أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري، وبنسبة من 20 إلى 25% من الطاقة المنتجة، بما يعادل 10 إلى 12 غيغاواط.

وأضاف أن التوقيع مع «مصدر»، التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة في هذا المجال، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة، واستغلال الطاقة الشمسية في العراق.

خبرة «مصدر»

من جهته، شكر وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ممثلي الحكومة العراقية على إتاحة الفرصة لـ«مصدر» للعمل مع وزارة الكهرباء، للإسهام في تنفيذ استراتيجية العراق الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.

وقال: «لدى (مصدر) مسيرة رائدة في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة، حيث توسّعت أنشطتها ومشروعتها لتنتشر في أكثر من 30 دولة، لتفوق قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار، وتتجاوز قدرتها الإنتاجية 11 غيغاواط، ولا شك أن الشركة ستسخر خبراتها الواسعة لتطوير مشروعات نوعية في العراق».

نقل التكنولوجيا

أما وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، فقال إن مذكرة التعاون بين «مصدر» وحكومة العراق ستشكل إضافة نوعية للشراكات الإماراتية والعراقية في معالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة، كما تسهم في دعم الجهود العراقية التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات نوعية لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2025.

وأكد الزيودي حرص دولة الإمارات على تسهيل قنوات نقل التكنولوجيا، وإثراء المعرفة، وتشجيع تبادل أفضل الخبرات وأنجح التجارب لتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.

فرص عمل

من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، سهى النجار، أن المشروع يعتبر أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط، ويندرج في إطار رؤية العراق وخطط التحول المستدام 2021 - 2030.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر اثنين غيغاواط من الطاقة النظيفة التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، كما يمهد الطريق لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة بين الطرفين في مجال تخطيط الطاقة، والتحول المستدام. وأوضحت النجار أن الاستثمار في المشروع سيكون وفق نموذج عمل منتج الطاقة المستقل، وسيضمن إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة لمناطق مختلفة في العراق، ويسهم في تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الوقود الأحفوري، كما سيوفر وظائف جديدة توازي 2000 فرصة عمل في قطاع الطاقة، تشمل القوى العاملة أثناء عمليات البناء والتشغيل.

تنويع مصادر الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن الاتفاق يمهد الطريق نحو تطوير حلول ومشروعات في مجال الطاقة النظيفة، من شأنها الإسهام في دفع عجلة التنمية بالعراق، ودعم مساعي الحكومة العراقية لتحقيق أهدافها المناخية.

وأضاف أن الإمارات تشترك مع العراق في التزامهما بتنويع مصادر الطاقة، والحد من الاعتماد على النفط والغاز، وتسريع عملية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وتابع: «نحن فخورون بالإسهام في دعم جهود الحكومة العراقية في هذه المرحلة المهمة من مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وسنسخر كل خبراتنا لدعم تحقيق طموحات العراق ببناء مستقبل أكثر استدامة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news