31.6 مليار درهم أصول 22 شركة عاملة في «التمويل» خلال 2020

المصدر: أبوظبي -وام

وصل عدد شركات التمويل العاملة في دولة الإمارات إلى 22 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي أصولها نحو 31.6 مليار درهم وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وأظهر الإحصاءات، أن إجمالي أصول تلك الشركات، يشكل نحو 1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة مع نهاية العام 2020.

وعلى الرغم من الضغوطات التي فرضتها جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والمالية في جميع الدول، إلا أن قطاع شركات التمويل في دولة الإمارات نجح في المحافظة على رسملة جيدة ونسبة سيولة تفوق المتطلبات التي يفرضها مصرف الإمارات المركزي على الشركات العاملة في القطاع.

وأوضحت إحصاءت «المركزي» أن 25.2% من أصول شركات التمويل (6 شركات) تعود ملكيتها للبنوك، فيما تعود ملكية 74.8% (16 شركة) من ملكية الأصول لشركات غير بنكية، علما بأن 11 شركة من إجمالي هذه الشركات تعمل وفقا للشريعة الإسلامية والعدد نفسه في التمويل التقليدي.

وبينت أن القروض، بقيت تشكل 55.9% من إجمالي أنشطة شركات التمويل العاملة في الإمارات، بينما توزعت بقية النسبة على الأنشطة الأخرى ومن ضمنها الاستثمار على اختلاف أشكاله.

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