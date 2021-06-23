دبي: حظر "بنك إف إف ايه" من تنفيذ بعض المعاملات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض قيود على بنك "إف إف ايه الخاص المحدود" (دبي) وحظره من تلقي أو ترتيب أو تنفيذ معاملات لعملاء معيّنين أو نيابة عنهم.

وأشار بيان صادر سلطة دبي للخدمات المالية منشور على موقعها من أن هذا الحظر جاء نتيجة مخاوف لديها حول عدم كفاية أنظمة وضوابط البنك لتحديد وتقييم التداولات والإبلاغ عنها، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية إساءة استخدام السوق في ما يتعلق بعملاء معيّنين.

ولفت البيان أن الحظر سيظل ساريًا إلى أن يُثبت البنك قدرته على علاج نقاط الضعف تلك، وبناءً على ذلك فإن بنك إف إف ايه يتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لحل هذه المشكلات

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: "لن تتوانى سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية نزاهة السوق المالي، ولن نتردد في تقييد أنشطة الشركات في حال ظهور أية مخاوف حول عدم كفاية أنظمتها في منع أو اكتشاف إساءة استخدام السوق. وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها التام بحماية مصالح مستخدمي السوق المالي."

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديث السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية ليعكس القيود المذكورة من خلال الإشارة إلى كلمة "تقييد" بجانب رخصة بنك إف إف إيه الخاص، وصدر إشعار تنظيمي رسمي بالقرار على موقعها الالكتروني.

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