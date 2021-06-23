«أدنيك» تطلق «سياحة 365» لتعزيز مكانة أبوظبي السياحية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، عن إطلاق شركة «سياحة 365»، والتي ستركز على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوّار أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

وذكرت «أدنيك» في بيان أمس، أن إطلاق الشركة الجديدة يأتي انسجاماً مع التوجهات لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية متميزة، والمساهمة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارة بهدف الترفيه، وتحسين تجارب الضيوف ما يؤدي إلى تمديد فترات إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء كافة في القطاع السياحي بأبوظبي والدولة بشكل عام.

وأوضحت أن شركة «سياحة 365» ستضمّ تحت مظلتها شركتين تابعتين، هما «كابيتال إكسبيرينس» المتخصصة في إدارة الوجهات وفق أعلى المعايير، و«كابيتال للسفر» التي ستركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر.

دور حيوي

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنيك» والشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن «هذا الإعلان يندرج وفق استراتيجية (أدنيك) الرامية للمساهمة في تطوير قطاع السياحة بأبوظبي من خلال تعزيز محفظة أعمالها في القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل السياحة الترفيهية، الأمر الذي سيسهم وبشكل فاعل في تعزيز القيمة المضافة والعائد الاقتصادي لنشاطات المجموعة».

وأضاف أن شركة «سياحة 365» ستلعب دوراً حيوياً في الترويج لإمارة أبوظبي كإحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، من أبرزهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومختلف الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

قطاع حيوي

وبين الظاهري أن الشركة الجديدة ستسهم في إنشاء قطاع سياحي حيوي ومستدام وقادر على تحقيق عوائد استثمارية مجدية في الإمارة، وذلك عبر إطلاق مجموعة من الشركات التي ستقوم بالترويج للقطاع السياحي والقطاعات المساندة له، والعمل على تأسيس شراكات واتفاقيات مع كبرى شركات السفر والسياحة العالمية، إضافة إلى طرح برامج وخدمات من شأنها أن تستقطب المزيد من السياح والزوار، وصولاً لتبني مفاهيم الابتكار والتطوير التي ستعمل على زيادة الحصة السوقية لأبوظبي وتعزيز مكانتها الإقليمية.

خطط

قالت المدير التنفيذي لشركة «سياحة 365»، رولا جوني، إن الشركة ستقوم على مدار الأشهر المقبلة باستكمال خططها الاستراتيجية القائمة على تضافر الجهود والإمكانات التي ستسهم جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات المختصة للنهوض بواقع ومستقبل القطاع السياحي، كما ستقدم الشركات التي تعمل تحت مظلتها إضافة نوعية للعروض السياحية في الدولة ككل لزيادة أعداد الزوار إلى إمارة أبوظبي، بالإضافة للترويج المتواصل لكل الأصول والبرامج المتاحة في مختلف دول العالم.

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