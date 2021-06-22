«الياه سات» تعتزم إدراج أسهمها في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية، عن نيتها طرح جزء من أسهمها للبيع في «طرح عام أولي»، وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن الطرح سيتضمن 30% على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ» (المساهم البائع)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، وذلك للاكتتاب من قبل أفراد ومستثمرين آخرين في الإمارات، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب.

وأضافت الشركة أنه من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب في الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.

وبيّنت أنه سيتم طرح جميع الأسهم من قبل «المساهم البائع»، الذي يعتبر، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة «الياه سات»، لافتة إلى أنه من المقرر أن توافق الشركة و«المساهم البائع» على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم.

وتوقعت الشركة البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»، مصبح الكعبي: «نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات».

المنسقون والمديرون

تم تعيين «أبوظبي الأول»، و«ميريل لينش إنترناشيونال»، و«مورغان ستانلي وشركاه»، و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين «أبوظبي التجاري»، و«هيرمس الإمارات»، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين.

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