مؤشر الأعمال.. إصدار 4485 رخصة جديدة بدبي في شهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال مايو 2021، وصل إلى 4485 رخصة، توزعت على أنشطة عدة، حسب فئة الرخصة، إذ جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بعدد 2771، مستحوذة بذلك على نسبة 62% من إجمالي الرخص الصادرة، تبعتها الأنشطة التجارية بعدد 1666 وبنسبة 37%، في حين توزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

«بردبي» تتصدر

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتوزيع الرخص الصادرة الشهر الماضي، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 3357 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 1164 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع أربع رخص تجارية جديدة.

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

المؤسسات الفردية

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال مايو من العام الجاري، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 43% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة على 30%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 23%، بينما ضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كل من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع لشركات خليجية؛ فروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ فروع لشركات أجنبية؛ وشركات مساهمة خاصة.

تسهيل الإجراءات

تركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، حيث يحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

وأكدت اقتصادية دبي أهمية دعم قطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات.

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