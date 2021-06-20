"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة و باكو بدءا من 11 يوليو

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت "العربية للطيران" عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى باكو في أذربيجان بدءًا من 11 يوليو المقبل.

وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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