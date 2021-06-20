أكبر طائرة في سلسلة «737 ماكس» تبدأ برنامج اختبار شامل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بوينغ» الأميركة لصناعة الطائرات، أمس، إكمال طائرة «بوينغ 737-10»، أكبر طائرة في سلسلة «737 ماكس»، أول رحلة ناجحة لها في برنامج اختبارها الشامل.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الطائرة أقلعت من رينتون فيلد في رينتون بواشنطن في الساعة 10:07 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهبطت الساعة 12:38 في «بوينغ فيلد» بسياتل.

وقالت كابتن طائرة «737 ماكس»، جينيفر هيندرسون، إن «أداء الطائرة كان جيداً، وأتاح لنا المسار الذي حلقنا من خلاله اختبار أنظمة الطائرة، وأدوات التحكم بالطيران، وخصائص المناولة، والتي اجتازت جميعها الاختبار حسب توقعاتنا»، مشيرة إلى أن «الرحلة كانت بداية برنامج الاختبار الشامل لطائرة (737-10)».

وأضافت أن «(بوينغ) ستتعاون عن كثب مع المنظمين لتحصل على المصادقة الرسمية على الطائرة قبل دخولها المقرر إلى الخدمة في عام 2023».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، ستان ديل، إن «طائرات (737-10) تعد جزءاً أساسياً من خطط أسطول طائرات متعاملينا، حيث ستمنحهم هذه الطائرة المزيد من القدرة والسعة، وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، وأفضل كلفة للمقعد بين نظيراتها من الطائرات ذات الممر الواحد».

وبيّن ديل أن «طائرة (737-10)، تستطيع استيعاب ما يصل إلى 230 راكباً، كما أنها تضم التحسينات البيئية، وتخفض انبعاثات الكربون بنسبة 14%، وتقلّل الضوضاء بنسبة 50%، مقارنةً بالجيل التالي من طائرات (737)»، لافتاً إلى أن طائرات «737-10»، تلقت حتى الآن أكثر من 400 طلب من 16 متعاملاً حول العالم.

• طائرات «737-10» تلقت 400 طلب من 16 متعاملاً حتى الآن.

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