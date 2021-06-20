«جي إف إتش» تتخارج من المحفظة الصناعية في أميركا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «جي إف إتش كابيتال» المحدودة، المملوكة بالكامل لمجموعة «جي إف إتش المالية»، أنها وقعت اتفاقيات للتخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة الأميركية، التي استحوذت عليها عام 2016.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي، مقرا لها، أن المحفظة تتكون من 26 أصلاً، بمساحة تزيد على 2.7 مليون قدم مربعة.

وأضافت في بيان، أمس، أن تلك الأصول تقع عبر منطقة وسط غرب الولايات المتحدة، وهي موزعة بالتساوي ما بين منشآت لمستأجرين فرديين، وأخرى لمستأجرين متعددين، وتخدم كمواقع للتوزيع ومستودعات التخزين وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

وأشارت «جي إف إتش» إلى أنها تمكنت من تعزيز المحفظة خلال فترة الاستثمار، عن طريق رفع معدلات الإشغال وتنمية دخل الإيجار وإجراء التحسينات الرأسمالية ذات العلاقة، والمطلوبة لضمان الحفاظ على قيمة المحفظة وقدرتها على المنافسة التجارية، ولتكون جاذبة للمستأجرين.

وأضافت الشركة أنه فضلاً عن ذلك، فقد استفاد أداء المحفظة من الطفرة التي حدثت في التجارة الإلكترونية، وزيادة الضغط على سلاسل التوريدات، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المساحات الصناعية بشكل أكبر.

وقال رئيس الاستثمار المشارك في «جي إف إتش»، نائل مصطفى: «سعداء بالإعلان عن هذا التخارج الناجح، للاستفادة من معدل الطلب المرتفع في السوق على المساحات الصناعية المميزة في الولايات المتحدة».

وأضاف: «نعتقد أن هذا هو التوقيت الصحيح في دورة الاستثمار للتخارج من الحصاد الصناعي لعام 2016، بما يتفق مع الفلسفة الاستثمارية لـ(جي إف إتش)، من حيث الاستفادة من أوضاع السوق المناسبة للدخول والتخارج من استثماراتها».

ولفت مصطفى إلى أن «هدف المجموعة يتمثل في انتقاء الأصول ذات الإمكانات العالية، القادرة على تحقيق دخل جيد، وتوفر للمستثمرين دورة استثمار كاملة، مع استراتيجيات تخارج فعالة».

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