إعادة تسجيل 3324 علامة تجارية في الإمارات منذ بداية 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية التي جرى إعادة تسجيل ملكيتها في دولة الإمارات، منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من يونيو الجاري، 3324 علامة تجارية، وذلك حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وأظهر الإحصاءات ذاتها أن النصف الأول من يونيو الجاري، شهد قيام 164 شركة بإعادة تثبيت ملكيتها لعلامات تجارية في الدولة، التزاماً بالتعليمات المعمول بها في هذا الإطار، وحفاظاً على حقوقها في هذه العلامات.

ويعكس النمو المتواصل في عدد العلامات التجارية التي أعادت تثبيت ملكيتها، النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد انعكاساً للنشاط المسجل في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.

ووفقاً للقانون، فإن العلامة التجارية عبارة عن علامة مميزة، أو مؤشر يستخدمه فرد أو مؤسسة، للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، التي تظهر عليها العلامة التجارية، من المصدر نفسه، وذلك لتمييز منتجاتها.

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