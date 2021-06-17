اتفاقية تتيح لـ «دبي التجاري» تقديم قروض لمتعاملي «نتورك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرم بنك دبي التجاري، و«شركة نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفاقية لتزويد متعاملي «نتورك إنترناشيونال» من التجار، بقروض أعمال معتمدة مسبقاً، مقابل مستحقات نقاط البيع.

وبموجب الاتفاقية - التي وقّعها كل من المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في «دبي التجاري»، أميت مالهوترا، والرئيس الإقليمي في «نتورك إنترناشيونال» - الإمارات، أحمد بن طراف - سيقدم البنك قروضاً تجارية للمتعاملين الأفراد، ومتعاملي قطاع التجارة الإلكترونية المتعاملين مع «نتورك إنترناشيونال»، مقابل مستحقات مبيعات أجهزة نقاط البيع (POS)، أو عائدات التجارة الالكترونية، بسرعة وبإجراءات ميسرة.

وسيقدم «دبي التجاري» قروضاً تجارية بمبالغ عالية وبأسعار فائدة تنافسية، ومدة سداد تصل إلى 36 شهراً.

دعم الشركات

وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، أميت مالهوترا، إن التعاون مع «نتورك إنترناشيونال» يتماشى مع التزام البنك بتعزيز مناخ الأعمال في الدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وأضاف: «تعكس المبادرة التزامنا بتزويد المتعاملين بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، وتساعدهم على التوسع وتحقيق خططهم المستقبلية»، لافتاً إلى أن جائحة (كوفيد-19) أدت إلى نمو في عدد المعاملات غير التلامسية، وإلى إقبال التجار على استخدام أجهزة نقاط البيع.

وتابع: «ندعم في بنك دبي التجاري هؤلاء التجار، ونزودهم بحلول التمويل لتنظيم رأسمالهم العامل، ليتمكنوا من التركيز على توسيع نطاق أعمالهم».

بدوره، قال الرئيس الإقليمي في «نتورك إنترناشيونال» - الإمارات، أحمد بن طراف: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتزويد المتعاملين معنا من التجار بقروض الأعمال بسرعة وسهولة، مقابل مستحقات نقاط البيع الخاصة بهم».

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