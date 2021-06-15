«مالابار للاستثمار» تنقل مقرها إلى «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة مالابار للاستثمار»، ذراع العمليات الاستثمارية الدولية لـ«مجموعة مالابار للذهب والألماس»، التي تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال بيع المجوهرات بالتجزئة، عن نقل مقرها إلى مركز دبي المالي العالمي.

وأعلنت الشركة أيضاً عن تسجيل أسهم عملياتها الدولية في «سوق ناسداك دبي» للشركات الخاصة، في خطوة نوعية تُعزز علاقاتها مع المستثمرين، وتوفر لها حلولاً فعالةً وآمنةً لإنجاز كل إجراءات الشركات ذات الصلة بإدارة سجل المساهمين ونقل ملكيات الأسهم.

جرس السوق

وأفاد بيان صدر أمس، بأن رئيس مجلس إدارة «مجموعة مالابار»، إم. بي.أحمد، قرع جرس افتتاح السوق في «ناسداك دبي»، لافتاً إلى أن انضمام المجموعة إلى سوق الشركات الخاصة في «ناسداك دبي»، يتيح لما يزيد على 300 من حملة أسهم عملياتها الدولية، بيع وشراء الأسهم بموافقة مجلس إدارتها، ومن خلال شركات وساطة، منها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية». كما سيتم إنجاز عمليات نقل ملكيات الأسهم بصورة آمنة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية التابع لـ«ناسداك دبي»، في حين سيتم إنجاز أية تداولات على أسهم الشركة، خارج البورصة، حيث تبقى شركة خاصة.

مقومات النجاح

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن دبي تحرص على توفير فرص متنوّعة لكل فئات الشركات للاستفادة من أسواق رأس المال، وتنفيذ استراتيجيات النمو، وذلك في إطار دورها الرائد باعتبارها المركز المالي العالمي في المنطقة، ومركزاً للتميز عموماً. وأكد أن البنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى لكل من مركز دبي المالي العالمي وبورصة ناسداك دبي، تُعتبر من بين أبرز مقومات نجاح دبي في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات العالمية، سواء بغرض تأسيس شركات جديدة، أو نقل مقرات أعمالها القائمة، أو تنفيذ الصفقات ذات الصلة بأسواق رأس المال.

جهة مستقلة

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة «مجموعة مالابار»، إم.بي. أحمد، بما يوفره مركز دبي المالي العالمي من معايير متطورة في ما يخص الشفافية والتنظيم والامتثال. وأضاف أن مجلس الإدارة حرص على تسجيل الأسهم لدى «ناسداك دبي» كجهة مستقلة وعالية التنظيم، لتتولى إنجاز عمليات نقل الأسهم بصورة رسمية ومنظمة وشفافة. في السياق نفسه، شكر الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، «مالابار» على انضمامها إلى سوق الشركات الخاصة في «ناسداك دبي» التي توفر الآلية المثالية لمساعدة الشركات على تهيئة نفسها لمزيد من المعاملات الاستثمارية.

«مالابار للذهب والألماس»

يصل إجمالي قيمة الأعمال التشغيلية لـ«مالابار للذهب والألماس» حالياً إلى 4.51 مليارات دولار من خلال 260 متجراً و14 وحدةً للجملة، و14 مركزاً للتصنيع، تمتد عبر 10 دول تشمل: الهند، الولايات المتحدة، ودولاً أخرى في الشرقين الأوسط والأقصى.

وأعلنت الشركة أخيراً عن خطة لتوسعة أعمالها خلال السنة المالية 2021/‏‏2022 تتضمن تأسيس 56 متجراً، منها 40 متجراً في الهند و16 متجراً حول العالم، باستثمارات تصل إلى 220 مليون دولار، الأمر الذي يعكس ثقتها في آفاق النمو بتلك الأسواق.

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